Giochi: giovedì nuova manifestazione, in piazza a Torino

Giovedì il mondo del gioco legale tornerà di nuovo a manifestare. Questa volta l'appuntamento è per giovedì 18 marzo alle 10 in piazza Castello, a Torino. I lavoratori, che ormai sono da oltre 200 giorni con le attività chiuse, chiedono non solo la ripartenza del comparto ma anche l'abrogazione della retroattività e delle norme contenute in una legge regionale che penalizza il settore del gioco legale in Piemonte. Vicinanza alla manifestazione è stata espressa dall'Associazione Concessionari di Giochi Pubblici (Acadi-Confcommercio). "Il comparto è fermo da ormai 9 mesi - si legge in una nota - e ancora non c'è un percorso di prospettiva funzionale alle riaperture. Auspichiamo che il governo fornisca risposte a breve, anche in considerazione del fatto che già esistono protocolli sanitari in grado di garantire la sicurezza di utenti e operatori. Sono in ginocchio 75mila imprese e 150mila lavoratori, più l'indotto. Allo stesso tempo stanno proliferando le attività illegali, come evidenziato anche dal direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e dal procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho. Tutto ciò a danno di un settore che ogni anno assicura allo Stato un gettito erariale di oltre 11 miliardi".