Piemonte: Pd, Regione taglia 14 milioni da fondi ospedale Asl To5

"La Giunta regionale del Piemonte ha revocato 14 milioni all'Asl To5, assegnando al presidio Valle Belbo quanto era invece destinato alla realizzazione del nuovo ospedale unico". Lo sostiene il Pd, che con il consigliere Diego Sarno parla di "vergognoso colpo di mano" e con il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna esorta a fare "fronte comune" in difesa della To5. "Nell'ultima Giunta regionale - spiega Sarno - l'assessore Luigi Icardi ha proposto la revoca all'Asl To5 del finanziamento che nel 2018 era stato aggiunto ai 46 milioni già disponibili per aumentare la sostenibilità economica del nuovo ospedale. Il colpo di mano di Icardi è un insulto ai cittadini dell'area, una svalutazione del Consiglio regionale e una ripicca politica". "Prendo atto con angoscia della scelta - aggiunge Montagna - ma non sono sorpreso. I due anni di tentennamenti e bugie di Icardi erano il segno del fatto che la Regione non ha intenzione di realizzare un nuovo ospedale per il territorio a sud di Torino, privilegiando altre zone del Piemonte". "Invito i 39 sindaci dell'Asl To5 - dice ancora - a fare fronte comune: chiederò al presidente Ugo Baldi di convocare un'Assemblea straordinaria urgente affinché insieme ci si esprima con chiarezza. Mi oppongo a un disegno che, soffiando sulle divisioni politiche, intende smontare la nostra azienda sanitaria locale, dirottando i nostri 300 mila abitanti su Città della Salute, Pinerolese e Astigiano".