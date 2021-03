Sicurezza alimentare: pm Torino, nuovo Dl crea vuoto

Un "duro colpo" alla sicurezza alimentare sta per essere provocato dall'entrata in vigore, il prossimo 26 marzo, di un decreto legislativo. Il provvedimento, deciso per adeguare i controlli al regolamento Ue, infatti abrogherà l'articolo 5 di una legge del 1962 che puniva con l'arresto e con ammende fino a 60 mila euro svariate violazioni, tra cui la detenzione e la vendita di prodotti mal conservati, alterati o con presenza di additivi o fitofarmaci vietati o superiori ai limiti consentiti. L'allarme viene lanciato a Torino dal magistrato Vincenzo Pacileo, coordinatore del gruppo tutela del consumatore: "Si crea un vuoto - dice - che non è chiaro come possa essere colmato, visto che non si tratta di una depenalizzazione e non è prevista una trasformazione della norma in illecito amministrativo".