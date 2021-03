Covid: Rossi (Pd), sanità privata faccia la sua parte

"La sanità privata faccia la sua parte fino in fondo" nella lotta al Covid. Lo chiede il Pd Domenico Rossi, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale. "I contagi - sottolinea Rossi - stanno tornando a livelli di massima allerta. Ci risulta che nei giorni scorsi siano stati comunicati alla Regione i posti letto messi a disposizione dal settore privato, che sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli attivati nella seconda ondata: 709 contro 974, ai quali potrebbero aggiungersene altri 178 dopo il 22 marzo. Su questo presenterò un'interrogazione, ma porrò la questione già nella commissione Sanità di giovedì". È importante - aggiunge - che anche il privato contribuisca il più possibile alla risposta del sistema sanitario regionale alla pandemia, perché ogni sforzo che chiediamo al pubblico, oltre a gravare sul personale già stremato, toglie spazio a visite e altre prestazioni del pubblico, per cui i cittadini sono costretti a rivolgersi proprio al privato". "Servono lungimiranza e accordi - rimarca - che vadano oltre il tema dei posti letto Covid. Occorre fare in modo che il privato contribuisca alla campagna vaccinale e metta a disposizione sale operatorie per portare avanti gli interventi chirurgici delle liste di attesa degli ospedali pubblici, anche in risposta all'appello dei direttori delle strutture complesse di Chirurgia del Piemonte".