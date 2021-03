Covid: 2.074 nuovi positivi in Piemonte, +122 ricoverati

Altri 122 nuovi ricoverati con il Covid in Piemonte. L'incremento di oggi, nei dati dell'Unità di crisi della Regione, è di 23 pazienti in terapia intensiva (in totale sono 299), e 99 negli altri reparti (3.169). Le vittime sono 43 di cui 2 registrate oggi, i nuovi casi di positività 2.074 con tasso del 7,5% rispetto ai 27.698 tamponi processati (16.578 antigenici); la quota di asintomatici è pari al 37,4%. In forte aumento il numero dei guariti, +1.447; le persone in isolamento domiciliare sono 27.316, gli attualmente positivi 30.784.