Scritta ingiuriosa contro sindaco vaccinato nel Torinese

Una scritta contro il sindaco Pasquale Mazza è comparsa nella notte di fronte al municipio di Castellamonte (Torino). Ignoti, con una vernice bianca, hanno scritto sull'asfalto "Sindaco Schettino (con riferimento al comandante della nave da crociera Concordia, ndr ) mentre la gente muore tu fai il vaccino". Il riferimento va alla somministrazione di una dose anti covid al primo cittadino, lo scorso 23 febbraio, mentre era in corso la vaccinazione degli over 80. Il sindaco Mazza ha spiegato di aver ricevuto il vaccino per evitare che quella dose andasse sprecata ma questo non ha evitato le polemiche politiche. Sull'atto vandalico, poi rimosso dai cantonieri del Comune, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Castellamonte.