Piemonte: Icardi, ospedale Asl To5? Nessun colpo di mano

"Nessun colpo di mano della Giunta, semmai un colpo di sonno del consigliere Sarno": così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, replica al consigliere regionale Pd che ha lamentato "un taglio di 14 milioni dai fondi destinati alla costruzione del nuovo ospedale dell'Asl To5". "La delibera della Giunta regionale revocata - spiega Icardi - si riferisce a una precedente ipotesi di finanziamento dell'ospedale di Moncalieri attraverso un partenariato pubblico privato, che prevedeva un cofinanziamento regionale. Con Dpcm del 24 dicembre 2018 l'intervento per la realizzazione dell'ospedale è stato inserito nel piano di investimenti dell'Inail per un importo di 202 milioni, a totale carico dell'Istituto. Pertanto il finanziamento, non più necessario per Moncalieri, è stato correttamente dirottato altrove". "Spiace rilevare - rimarca l'assessore - come il consigliere Sarno non si renda conto che il provvedimento della Giunta è una diretta conseguenza delle scelte dell'amministrazione Chiamparino. E ancora peggio, non si è accorto di aver votato a favore il 18 febbraio scorso (insieme a tutto il Pd) sul decreto 121-3141 nel quale si prevede di 'dare mandato alla Giunta regionale di revocare il finanziamento di cui alla Dgr 61-8115 del 14 dicembre 2018'. Nulla è cambiato nella programmazione sul nuovo ospedale dell'Asl To5 che, ribadisco, è interamente finanziato dall'Inail".