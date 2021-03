Infrastrutture: Fregolent, bene Mit su tavolo sicurezza A32

"ll Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibile ha annunciato che avvierà uno specifico tavolo di confronto istituzionale per promuovere la sicurezza sull'Autostrada A32": e' quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, in merito alla risposta di oggi alla sua interrogazione sul tragico maxitamponamento dello scorso 14 febbraio nel tratto tra Torino e Bardonecchia. "Il tavolo, che vedrà la presenza degli enti locali interessati e delle associazioni degli automobilisti, avrà il compito di verificare la possibilità di implementare e sviluppare ulteriormente i protocolli operativi per assicurare la salvaguardia degli utenti. Sarà inoltre necessario che questo organismo verifichi anche con attenzione che Sitaf garantisca tempestivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla infrastruttura in concessione", conclude Fregolent.