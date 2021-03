Covid in Piemonte, oltre 300 in terapia intensiva

Sono 2.374 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte, pari al 9% dei 26.452 tamponi eseguiti. Di questi, gli asintomatici sono 837 (35,2%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 283.697. I ricoverati in terapia intensiva sono 315 (+16 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti sono 3.281 (+112 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.798. Sono 41 i decessi processati nelle ultime ventiquattr’ore che fa salire il totale a 9.766.