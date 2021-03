Terrorismo: minacciò attentati Torino, ripatriato in Tunisia

Al termine di una funzione religiosa celebrata in una moschea di Torino, si è avvicinato all'Imam esaltando l'azione terroristica dall'attentatore parigino responsabile della decapitazione del professor Samuel Paty, rimproverando il predicatore per avere stigmatizzato il gesto. Nasir Nairi, 28enne tunisino, è stato rimpatriato ieri nel suo Paese di origine. Lo scorso ottobre l'uomo, mentre si trovava in un centro d'accoglienza straordinario, in quanto positivo al Covid-19, ha minacciato di tagliare la gola a diversi operatori sanitari, rifiutando ogni regola di convivenza all'interno della struttura. Una volta dimesso, l'uomo era stato trasferito al Cpr di corso Brunelleschi, dove fin da subito si è mostrato violento, esternando più volte ad altri connazionali la volontà di compiere attentati in Italia in nome del Jihad e istigando alcuni stranieri a compiere atti di terrorismo, promettendo loro falsi documenti di soggiorno. Anche in questa struttura, il 28enne ha minacciato di tagliare la gola ad alcuni operatori delle forze dell'ordine. "State tranquilli che una volta usciti dal Cpr e arrivati in patria - ha detto l'uomo - ci penso io a farvi avere i documenti per ritornare nuovamente in Italia. Questa vita non vale niente e dobbiamo seguire la strada di Allah per fare Jihad o qui o in Siria. Io non ho niente da perdere, quello è il mio obbiettivo e la mia strada. Ci vediamo fuori e ti faccio esplodere perché io faccio kamikaze ishallah. Vi taglio la gola, se mi mandi al mio paese, io dopo vado in Siria e voglio fare Jihad". Durante il suo periodo al Cpr, Nasir ha istigato alla rivolta alcuni connazionali: "Spaccate le televisioni e incendiate le stanze, accendete la sigarette e date fuoco ai fazzoletti di carte e metteteli vicino ai materassi così brucia tutta la stanza", partecipando ai danneggiamenti di alcune unità abitative, a seguito dei quali è stato tratto in arresto il 28 novembre e condannato alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Nairi è stato denunciato per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.