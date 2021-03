Vaccino: Appendino, serve messaggio Draghi per tranquillizare

"Credo che ci sia bisogno di un messaggio del Presidente del Consiglio". Lo ha affermato la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervenendo a Radio 24. "Ovviamente attendiamo quello che dirà l'Ema, che è il soggetto preposto - ha aggiunto - ma penso che ci sia bisogno anche di un messaggio del Presidente del Consiglio, che possa tranquillizzare perché siamo tutti consapevoli che l'unico modo per uscire da questa crisi è con i vaccini. C'è bisogno di vaccinare". Per Appendino "il periodo che stiamo vivendo è evidentemente molto complicato, c'è un aspetto di pandemia, sanitario e anche legato alla crisi economica e poi un aspetto, altrettanto importante, è che forse è stato anche sottovalutato nella prima fase, è quello psicologico di una persona che vede dall'oggi al domani il suo modo di vivere stravolto, con la paura di una malattia che si diffonde e di cui non si conosce molto". "Penso che in un momento così difficile - ha sottolineato Appendino - il cittadino abbia davvero bisogno di sentire la parola del Presidente del Consiglio. Io spero che questo possa accadere, ovviamente alla luce di quello che dirà l'Ema. Siamo tutti consapevoli che serve una campagna di vaccinazione veloce e che questa sia la speranza per uscire da una crisi che sta diventando sempre più complessa e più difficile". "Siamo al terzo lookdown - ha concluso - e anche dal punto di vista economico il tessuto sociale è sempre più fragile. Abbiamo quindi bisogno di messaggi di forza e anche di un po' di ottimismo".