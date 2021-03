Covid: Torino ricorda vittime, un bosco e minuto di silenzio

Un ulivo, simbolo di pace e speranza. E' l'albero piantato simbolicamente questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, e dalla presidente dell'associazione Sicurezza e Lavoro, Loredana Polito, primo passo per la creazione del bosco urbano in memoria delle vittime del Covid-19. La cerimonia, al cimitero Monumentale, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Coronavirus, ricordate dalla Città anche con le bandiere di Palazzo Civico a mezz'asta e con un minuto di silenzio. "C'è tristezza, dolore, anche apprensione per il momento che stiamo vivendo - dice Appendino -, ma oggi piantiamo i primi alberi, che sono dei semi di un luogo che sarà di riflessione, di ricordo per chi ha perso i propri cari ma anche per non dimenticare quello che è accaduto in questo anno e mezzo di pandemia". Un luogo, aggiunge Polito "che vuol essere simbolo di speranza e anche un modo di darci forza, di creare comunità e rete e anche per sensibilizzare e promuovere la sicurezza sul lavoro, per la quale bisogna applicare con giudizio i protocolli e non derogare alle regole". All'iniziativa, in collaborazione con Afc, anche l'assessore Marco Giusta. "Questo bosco - dice - sarà un luogo simbolico che si arricchisce di significato e diventa non solo un monumento alla memoria ma anche un'idea di società del futuro".