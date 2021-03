Terrorismo: inneggiava Isis su Fb, oscurato profilo tunisino

C'erano bandiere dell'Iss e jihadisti sulla pagina Facebook, ora oscurata, di Nasir Nairi, il 28enne tunisino denunciato per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L'uomo è stato espulso dall'Italia al termine di un'inchiesta coordinata dalla Digos di Torino, guidata dal dirigente Carlo Ambra. Nairi, che viveva di espedienti e che nel 2010 era stato arrestato ad Asti per spaccio di droga, era tornato in Italia nel 2020 dopo avere trascorso alcuni anni in Germania. Un importante contributo alle indagini è arrivato da alcuni stranieri ospiti del al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, che hanno denunciato il tunisino per essere stati minacciati e istigati a compiere atti di terrorismo nel nome della Jihad.