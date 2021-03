Blitz Nas nelle camere mortuarie, tre denunce nel Torinese

Sono intervenuti al cimitero di San Mauro Torinese i carabinieri del Nas che nei giorni scorsi, nell'ambito di una serie di controlli a livello nazionale nelle strutture di permanenza delle salme, hanno ispezionato ospedali pubblici, cliniche private e aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri e relativi servizi cimiteriali. A San Mauro sono stati denunciati per falso e vilipendio di cadavere il titolare e due dipendenti di una società che gestisce servizi cimiteriali. Hanno abbandonato, in un deposito di attrezzi, i resti di una persona deceduta nel 1992. Secondo gli accertamenti dei carabinieri la ditta aveva attestato di aver tumulato quei resti quando, in realtà, il corpo era rimasto all'interno del deposito dove è stato poi trovato.