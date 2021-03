Recovery: Cirio, con fondi Ue è strumento per la ripartenza

"Se da una parte dobbiamo camminare con l'occhio vigile alla sanità e al vaccino, dall'altra dobbiamo camminare con l'occhio vigile all'economia e alla ripartenza di un Piemonte in cui nessuno chiede sussidi ma tutti chiedono fateci tornare a lavorare il prima possibile. E oggi abbiamo gli strumenti per poterlo fare, il Recovery Plan e i fondi europei, due pezzi che devono parlarsi". A dirlo il presidente della Regione, Alberto Cirio, nella tappa torinese che conclude il roadshow sui fondi europei. "Entro fine marzo avremo consolidato il documento che arriverà a Draghi - aggiunge - e che scriveremo dopo essere andati sul territorio con questo tour, che non è né una parata né campagna elettorale, ma un momento di concertazione affinché questo piano non venga scritto in un palazzo, in un ministero, ma sui territori". Quanto ai fondi europei, aggiunge, "entro aprile chiudiamo l'accordo di partenariato e entro dicembre chiudiamo il piano operativo che ti dice come spendi questi soldi. Trasmetteremo per filo e per segno le istanze del territorio e Covid o non Covid - conclude - andremo avanti e non perderemo neanche un minuto su questi strumenti di ripartenza".