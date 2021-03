TRADIZIONE

I Fratelli (d'Italia) festeggiano il papà

Flash mob del partito di Meloni davanti alla prefettura: "Non siamo genitore 2". Montaruli: "A Torino in prima fila dopo anni di amministrazione grillina capace solo di parlare di gender e adozioni gay"

“Siamo tanti papà, non genitore due”. In occasione della festa del papà, dirigenti e candidati di Fratelli d’Italia si sono ritrovati di fronte alla Prefettura di Torino, per ribadire con un flash mob la contrarietà alla definizione politically correct di padre e madre. “Riteniamo che tale richiesta sia figlia di un’ideologia volta a minare il riconoscimento, valore e ruolo della famiglia naturale con danno per i minori ed i loro diritti – spiega la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montarul –. Ci siamo sempre battuti per impedire che il capriccio degli adulti comprometta il bene dei bambini i quali hanno bisogno di un padre e di una madre, perno dell’unica famiglia costituzionalmente riconosciuta”.

Un tema su cui si è espressa più volte anche la numero uno del partito Giorgia Meloni, al punto da diventare celebre un suo intervento su “genitore uno e genitore due”, finito nel noto tormentone “Io sono Giorgia”. Prosegue Montaruli: “Chiediamo quindi al Governo un atto di discontinuità con quello precedente che già stava dando seguito alla sostituzione della dicitura nei documenti di identità. Allo stesso modo, a Torino, saremo in prima fila per rappresentare un'alternativa dopo anni di amministrazione grillina capace solo di parlare di gender e adozioni gay, dimenticandosi delle famiglie torinesi”.