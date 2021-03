IoLavoro, il 12 e 13 maggio seconda edizione digitale

Dopo il successo del 2020, la seconda edizione digitale di IoLavoro, la più grande job fair italiana, torna a offrire lo spazio virtuale dedicato all'incontro fra domanda e offerta di lavoro. L'evento sarà articolato in due giornate: mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, dalle 10 alle 18, sulla piattaforma www.iolavoro.org Le aziende possono già registrarsi gratuitamente accedendo al portale. Tema della 55a edizione è Skills digitali: come cambia il lavoro. Sull'argomento interverranno professionisti del mercato del lavoro, dell'istruzione e della formazione, esperti di transizione digitale, dirigenti e funzionari della Pubblica amministrazione, rappresentanti delle istituzioni. IoLavoro è organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e promosso da Regione Piemonte, Assessorato all'Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario. In 54 edizioni (24 nazionali e 30 locali) sono decine di migliaia i rapporti di lavoro sottoscritti con il 25% dei partecipanti che entro 4-5 mesi trova occupazione. Nel 2020 alla prima edizione digitale sono stati oltre 5.000 i partecipanti,1.500 i video colloqui effettuati per quasi 5.000 posizioni lavorative, 130 i webinar proposti tenuti da 290 relatori, 1.500 gli studenti e 100 i docenti e formatori che si sono collegati per lo spazio Orientamento ai mestieri. "L'investimento nella formazione è fondamentale per fornire competenze adeguate e garantire così la competitività del sistema Piemonte. Non ci può essere competitività senza competenze, così come non ci possono essere competenze senza un'adeguata formazione", afferma Elena Chiorino, assessore regionale all'Istruzione, lavoro e formazione professionale.