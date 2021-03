Amazon: lunedì primo sciopero, presidi in Piemonte

Lunedì 22 marzo , giorno del primo sciopero nazionale dei dipendenti Amazon, sono previsti diversi presidi davanti alle sedi piemontesi. Le iniziative di protesta - indette da Filt Cgil, Fit Cisl e UIltrasporti - si terranno a Brandizzo (Torino), Cherasco, (Cuneo) e Fubine (Aessandria) dalle 8 alle 10, a Vercelli e Torrazza Piemonte (Torino) per il primo turno dalle 6 alle 8 e per il secondo turno dalle 14 alle 16. Lo sciopero di 24 ore è stato proclamato dai sindacati nazionali dopo l'interruzione della trattativa con Assoespressi sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon. La protesta interessa tutto il personale della filiera del colosso di Seattle, addetti degli hub e gli addetti alle consegne (i driver). Parteciperanno allo sciopero - spiegano Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp -anche i lavoratori in somministrazione di Amazon, che in Piemonte sono circa 2.200, di cui circa 1.700 nel solo impianto di Torrazza.