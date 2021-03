Torino: Azione e Iv aderiscono ad appello "via riformista"

In vista delle elezioni amministrative Italia Viva e Azione aderiscono all'appello, lanciato sulla piattaforma change.org, 'Il coraggio e l'orgoglio riformista che servono a Torino', una sorta di "via riformista e moderata" che possa rappresentare un'alternativa a un eventuale accordo fra 5 Stelle e centrosinistra. "La nascita del Governo Draghi - si legge nella petizione -, rappresenta uno spartiacque nella politica italiana. Bisogna andare oltre il bi-populismo degli ultimi anni". "Italia Viva valuta con estremo interesse l'appello - sottolinea il coordinatore torinese Davide Ricca - e vi aderisce consapevole dell'urgenza e necessità di mettere in campo il massimo sforzo civico e riformista possibile per rilanciare e ricostruire la nostra città attraverso un percorso trasparente e coerente". L'adesione all'appello e' stata approvata all'unanimità anche dal direttivo provinciale dell'area metropolitana torinese di Azione. Per la formazione di Carlo Calenda "con la massima urgenza si deve provare a costruire un'alleanza civico politica, che raccolga le forze liberali, popolari, democratiche e socialiste per presentare un nuovo soggetto alle prossime elezioni comunali. Un soggetto che deve in questa fase marcare la propria autonomia, promuovere una campagna di ascolto aperta alla società, sintetizzare un programma per una Torino che sia animatrice di un grande progetto metropolitano concordato con le altre amministrazioni".