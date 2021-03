Covid: Lega, Polizia intervenga contro mezzi affollati Torino

La Lega interpella il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, chiedendole di far intervenire anche la Polizia nei controlli dei biglietti sui mezzi pubblici a Torino. Obiettivo, limitare l'affollamento e il conseguente pericolo di contagi Covid. "Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno - spiegano i senatori leghisti piemontesi Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Giorgio Maria Bergesio, Cesare Pianasso ed Enrico Montani - sul caso del sovraffollamento dei mezzi pubblici a Torino. La situazione pare essere notevolmente peggiorata in conseguenza dei ridotti se non addirittura assenti controlli del Gruppo Torinese Trasporti, a cui si è accompagnato un crescente e censurabile malcostume di viaggiare senza biglietto". "Crediamo - rimarcano - che la scelta del Gtt di concentrare i controlli solo in alcune aree della città ed esclusivamente in discesa dai mezzi, abbia potuto involontariamente avallare tale malcostume. Una politica più efficace del controllo accompagnata alla sua certezza favorirebbe la diminuzione dell'affluenza sui bus, condizione necessaria per ridurre il rischio di contagio del Coronavirus". "Chiediamo dunque al ministro - aggiungono - di valutare la possibilità che la Polizia di Stato possa coadiuvare nelle azioni di verifica e controllo, ponendosi ancora una volta e col consueto valore al servizio dei cittadini".