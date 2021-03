Covid: Torino, una quindicina di denunce a Porta Palazzo

Un gruppo beveva per strada incurante di qualunque regola sul distanziamento, un altro giocava a carte seduto al tavolino di un minimarket su un soppalco nascosto. Sono una quindicina le persone multate per aver violato la normativa anti Covid, nell'ambito di una serie di controlli a Porta Palazzo da parte della polizia municipale, che ha anche denunciato due di loro perché irregolari sul territorio nazionale. Il primo intervento è stato condotto in piazza della Repubblica, dove i civich hanno sorpreso una decina di persone assembrate e senza mascherina intente a consumare diverse bottiglie di birra. Per tutti è scattata la sanzione da 400 euro e per due di loro anche la denuncia perché immigrati irregolari. Il secondo controllo è scattato, in seguito a una segnalazione, in un locale di corso XI Febbraio, dove gli agenti hanno sorpreso quattro persone sedute a un tavolo a giocare a carte. Il tavolino era stato sistemato, per non attirare l'attenzione, su un soppalco dietro al magazzino, accessibile con una scaletta nascosta alle spalle del bancone. Tutti, compreso il titolare del negozio, sono stati multati e sono ora in corso accertamenti sulla regolarità edilizia del soppalco.