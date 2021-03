Appalto bar Palagiustizia Torino, 8 condanne e 3 assoluzioni

Otto condanne e tre assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino il processo per l'appalto, assegnato nel 2015, per la gestione del bar interno al palazzo di giustizia del capoluogo piemontese. I giudici hanno inflitto condanne comprese fra un massimo di 3 anni e un minimo di 2 anni e 4 mesi. La pena più bassa riguarda in particolare un funzionario del Comune che all'epoca dei fatti era responsabile dell'ufficio contrattualistica. Secondo l'accusa, sostenuta in aula dal pm Lisa Bergamasco, l'appalto fu affidato alla veronese Service Companies in maniera irregolare. Al Comune di Torino, che si è costituito parte civile ed è stato rappresentato dall'avvocato Giuseppina Gianotti, è stata assegnata una provvisionale di 20 mila euro. Tra gli assolti figurano un dipendente della procura generale e un dipendente della Corte d'Appello che sono stati processati per presunti scambi di favori.