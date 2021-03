Covid: quasi 3mila nuovi positivi in Piemonte

Sono 2.997 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid, pari all’8,8% dei 34.152 tamponi eseguiti. Dei 2.997nuovi casi, gli asintomatici sono 1.037 (34,6%).

Il totale dei casi positivi diventa quindi di 289.051. I ricoverati in terapia intensiva sono 326 (+11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.332 (+53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.797. Sono 33 i decessi di persone positive al test del Covid che fanno salire il totale a 9.844.