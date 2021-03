Finpiemonte: Chiamparino, Ambrosini scelto per curriculum

"Il professor Stefano Ambrosini diventò presidente di Finpiemonte tramite curriculum. Rispetto alle solite 'candidature seriali', che spuntano sempre in queste occasioni, aveva i requisiti migliori. Fu una mia idea. Personalmente lo ritenevo un professionista molto adatto a ricoprire quel ruolo". Lo ha detto Sergio Chiamparino oggi in tribunale a Torino dove è comparso come testimone, nella veste di ex governatore, al processo per le presunte distrazioni di fondi dalla finanziaria della Regione. Il pm Francesco Pelosi era interessato, in particolare, ai retroscena sull'avvicendamento tra Fabrizio Gatti e lo stesso Ambrosini, nell'estate del 2017, alla guida della società. Nel processo, Gatti è considerato l'imputato principale. Ambrosini invece è un indagato di reato connesso perché è stato chiamato in causa in un'altra vicenda (oggi è stato convocato in tribunale e si è avvalso della facoltà di non rispondere). Fu lo stesso Ambrosini, pochi mesi dopo il suo insediamento, a rivolgersi a Chiamparino per segnalare l'esistenza di irregolarità in Finpiemonte. "Mi parlò - ha raccontato l'allora presidente della Regione - di una cospicua distrazione di fondi originata da un investimento borderline. Gli risposi invitandolo a presentare una denuncia alla magistratura. Ma provai una grande amarezza. In Fabrizio Gatti avevo sempre avuto grande fiducia".

Gatti aveva annunciato a Chiamparino nella primavera del 2016 di voler lasciare la presidenza di Finpiemonte. "Gli era stato proposto - ha spiegato oggi l'ex governatore - un lavoro in una società del gruppo Autostrade molto interessante dal punto di vista professionale e retributivo. Feci qualche tentativo per convincerlo a restare e, anzi, utilizzammo tutte le proroghe possibili per trattenerlo il più a lungo possibile". Il pm Pelosi, nel corso dell'udienza, ha sottolineato che una società riconducibile a Gatti, la Gem Immobiiare, versava in profonde difficoltà finanziarie ma che nel 2016 c'era stato un "colpo di scena": la creazione di una società ad hoc che ne supportò i debiti. In quell'occasione il legale di Gatti fu Ambrosini. "Quando si venne a sapere - ha detto Chiamparino - chiedemmo dei chiarimenti a Gatti: ci disse che si trattò di un investimento andato male ma che la situazione si era risolta. Non avevamo nulla di concreto per mettere in discussione le sue parole". Al processo Finpiemonte l'accusa ritiene che dalle casse della finanziaria siano stati dirottati sei milioni in favore di Gem.