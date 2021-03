Giornata mondiale Down: Chiellini, supportiamo questi ragazzi

"Oggi più che mai non dobbiamo dimenticarci di supportare questi ragazzi, privati dal Covid di una parte fondamentale della loro vita: la possibilità di divertirsi e di crescere insieme, nel rispetto reciproco". E' l'appello del capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini, testimonial della Onlus Insuperabili che, per celebrare la giornata mondiale sulla Sindrome di Down di domenica 21 marzo, ha realizzato un video sulle problematiche dei ragazzi down alle prese con la pandemia. In questi mesi le ospedalizzazioni che hanno riguardato soggetti con Sindrome di Down sono state nove volte superiori rispetto alla media nazionale. "In questo periodo di emergenza globale, molti ragazzi hanno visto la loro vita stravolta - osserva Chiellini -. La Onlus Insuperabili, attraverso le sue diciassette Academy presenti sul territorio nazionale, cerca anche in un momento così complicato di aiutare tanti atleti disabili per mezzo del calcio, promuovendo valori quali la socializzazione e l'integrazione". "Esattamente un anno fa abbiamo dovuto annullare il nostro primo evento. Dopo dodici mesi, purtroppo, non è cambiato niente", aggiunge Davide Leonardi, presidente della Onlus Insuperabili, secondo cui "non dobbiamo dimenticarci di quanto sia fondamentale l'attività fisica e che ruolo svolga la socialità all'interno della loro vita. Non possiamo restare indifferenti. Apriamo gli occhi".