Covid: controlli Torino, 18 mila euro di multe

Sanzioni per oltre 18 mila euro sono state elevate dalla polizia a Torino durante i controlli di giovedì scorso finalizzati a verificare le prescrizioni anti Covid. Controllati alberghi ed esercizi commerciali, in particolare nel quartiere San Salvario, dove in alcuni locali sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e la mancanza di applicazione dei protocolli di sicurezza Covid. Oltre alle multe sono state sospese alcune attività fino a quando non verranno messe in regola.