Donne: Emma Bonino, più rete e su obiettivi precisi

"Sicuramente in questi anni il tema delle diseguaglianze di genere è diventato di ordinaria discussione, ma le donne devo fare più rete e concentrarsi su singoli obiettivi primari, per non perdere energie fondamentali, un po' come si fece negli anni '70 con il divorzio, l'aborto e la riforma della famiglia. Urge trovare priorità e lavorare su quelle non dimenticandoci che il potere piace a chi ce l'ha e le donne devono sgomitare ancora molto". Lo ha detto la senatrice Emma Bonino intervenendo oggi alla presentazione di "La senti questa voce", promossa da Torino Città per le Donne (ToxD), la rete che raccoglie centinaia di donne promossa da Antonella Parigi, già assessore regionale al Turismo e ideatrice di realtà culturali come "Il Circolo dei lettori" e Torino Spiritualità. "Sto partecipando in questi giorni a molti webinar sul tema - ha aggiunto Bonino - domani per esempio abbiamo un incontro con 5 ministri, lunedì ne ho uno con le donne della Sicilia. Il problema è promuovere leggi che non penalizzano le donne come quota 100, e andare incontro ai loro veri bisogni, penso ad esempio ai voucher francesi dedicati a tutti i tipi di famiglia. Non credo infatti sia giusto focalizzarsi solo su asili nidi e famiglie tradizionali, perché la vita delle donne oggi è molto più complessa e non tutte hanno figli, ma tutte hanno bisogni. Gli asili sono importantissimi, ma attenti a non cogliere la realtà per quello che è".