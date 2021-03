Torino ospiterà Centro italiano per l'Innovazione Sociale

L'Unione Europea ha scelto Torino come unica sede italiana per il Centro di competenza per l'Innovazione Sociale. Il capoluogo piemontese ha infatti vinto, in qualità di capofila, il progetto europeo bandito nella call EaSI, un'assegnazione, sottolinea la sindaca Chiara Appendino "che riconosce a Torino, ancora una volta, il ruolo di città leader nel campo dell'innovazione sociale. Un risultato di rilevanza strategica - aggiunge - per una città e un territorio che proprio sulla ricerca e la sperimentazione di tecnologie innovative e ad impatto sociale hanno investito moltissimo in termini di progetti e di risorse". L'assessore all'Innovazione Marco Pironti evidenzia che il Centro "rappresenterà un fondamentale strumento per un reale impatto di lungo periodo sul territorio, rafforzando il ruolo di sperimentatore di pratiche di innovazione sociale". Con questo progetto, che ha un budget di circa 900 mila euro, si vuole costruire un ponte tra le politiche pubbliche e le pratiche sociali per integrare l'Innovazione Sociale in Italia e nei Paesi partner come approccio all'innovazione incentrato sull'uomo, capace di promuovere lo sviluppo tecnologico e al tempo stesso di affrontare le sfide sociali e societarie più urgenti.