Giovani con pistole in auto arrestati nel Pinerolese

Due giovani albanesi, di 26 e 22 anni, sono stati arrestati a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, dai carabinieri per porto illegale di armi e ricettazione. Residenti in provincia di Cuneo, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo della loro autovettura. Ad insospettire il loro atteggiamento preoccupato che ha convinto i carabinieri a perquisire la vettura e a trovare una Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa e una Smith&Wesson risultata rubata nel 2017 in provincia di Novara. Le armi verranno inviate al Ris di Parma per verificarne l'eventuale utilizzo in eventi delittuosi.