Venaria intitola giardino a magistrato Bruno Caccia

La città di Venaria Reale (Torino), in occasione della "Giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", ha intitolato il giardino pubblico di via Gaetano Amati, 90 a Bruno Caccia, il magistrato ucciso dalla 'ndrangheta nel 1983.