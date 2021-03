Chiude per la crisi Covid, le ultime vendite in beneficenza

Ha chiuso, almeno temporaneamente la sua attività, di artigiano alimentare, con un'iniziativa benefica, vendendo 46 chili della sua pasta per raccogliere fondi da destinare all'Airc (associazione italiana ricerca sul cancro). E' la storia di Marco Salmaso, giovane titolare della gastronomia astigiana "Spaghetti alla chitarra". Dopo solo un anno di attività ha dovuto chiudere per la crisi causata dalla pandemia ma, nell'ultimo giorno di apertura ha voluto fare del bene. Aveva annunciato che il ricavato della vendita della sua pasta, avrebbe aiutato l'Airc. E così, decine di astigiani hanno pazientemente fatto la coda per aggiudicarsi la pasta artigianale, fatta sul momento. All'associazione andranno 700 euro e Marco, ringraziando tutti dal suo profilo Facebook annuncia: "Non è un addio ma solo un arrivederci".