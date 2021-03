Covid: ospedale Borgomanero, più malati che in prime ondate

Ta malati Covid e pazienti con altre patologie, l'ospedale di Borgomanero (Novara) sta subendo una pressione maggiore rispetto alle prime due ondate del Cornavirus. Lo dice il direttore del Pronto Soccorso , Claudio Didino, che lancia l'appello a rivolgersi alll'ospedale "solo in caso di vera urgenza. Il sistema ospedaliero - spiega - è sottoposto in queste settimane ad un carico ancora maggiore. I posti letti nei reparti di terapia intensiva e subintensiva sono praticamente al limite e il Pronto Soccorso è costretto a richiedere lunghe attese anche ai pazienti per cui è previsto il ricovero. Raccomando con forza di utilizzare questo servizio, indispensabile e vitale, solo quando necessario. Per i codici di bassa intensità (verde e soprattutto bianco) i tempi per l'effettuazione della visita possono essere anche di molte ore. Non siamo usciti dall'emergenza epidemica".