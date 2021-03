Covid, in Piemonte 1.751 nuovi casi e +108 ricoveri

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 143 dopo test antigenico), pari al 11,3% dei 15.553 tamponi eseguiti, di cui 7.154 antigenici. Dei 1.751 nuovi casi, gli asintomatici sono 605 (34,6%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 292.493. Sono 12 i decessi, di cui 1 verificatosi oggi, per un totale di 9.908. I ricoverati in terapia intensiva sono 346 (+14 rispetto a ieri), non in terapia intensiva sono 3.455 (+94 rispetto a ieri). I pazienti guariti sono complessivamente 248.504 (+1.205 rispetto a ieri).