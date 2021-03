Gay: Appendino "allibita", subito legge Zan contro omofobia

Approvare "il prima possibile la legge Zan. Non sarà solo quello a fare la differenza. Ma sarà un passo importante". A sollecitarlo la sindaca di Torino Chiara Appendino che si dice "allibita e piena di rabbia" per l'aggressione omofoba ai danni di una coppia alla stazione Valle Aurelia a Roma. "Spero con tutta me stessa - scrive su Facebook - che la giustizia faccia pagare a caro prezzo la responsabilità di questi gesti. Anche se, purtroppo, il danno inferto da questa violenza ai due ragazzi, difficilmente potrà essere sanato". La sindaca sottolinea che "episodi di omofobia, lesbofobia, transfobia, senza contare quello di razzismo e sessismo, capitano molto più spesso di quel che immaginiamo. E non devono essere necessariamente pugni. Possono essere insulti, diffamazioni, violenze psicologiche o verbali, online o nella vita reale". Per questo, aggiunge, "alla Politica chiedo che si approvi il prima possibile la legge Zan contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, misoginia e abilismo. Non sarà solo quello a fare la differenza. Ma sarà un passo importante. E' necessario continuare a lavorare su un cambiamento culturale, certo - conclude -, soprattutto con le nuovo generazioni. Ma, nel frattempo, che la violenza e l'intolleranza vengano perseguite e punite".