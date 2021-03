Scontri Torino: No Tav, accuse ridicole, noi le vittime

"Come al solito, nella neo-lingua del potere gli aggressori diventano aggrediti ed ecco oggi, a 2 anni dai fatti, in piena pandemia arrivare delle misure cautelari col solo obiettivo di punire in maniera preventiva, senza le fastidiose lungaggini di un dibattimento in aula, chi lotta a testa alta per un mondo migliore". Il Movimento No Tav commenta così, in una nota, le misure cautelari per gli scontri del primo maggio 2019 a Torino. Secondo i No Tav, in quella occasione venne loro "impedito di esprimere il proprio dissenso a colpi di cariche e manganellate". "Le accuse sono delle più ridicole tra le quali ovviamente c'e' quella di parlare al megafono per dire cose poco gradite dalla polizia politica", concludono.