Covid: commercianti mercati, non siamo ultima ruota carro

"Siamo stanchi di essere considerati l'ultima ruota del carro". C'è rabbia tra i circa duecento ambulanti che questa mattina si sono ritrovati davanti alla Prefettura, a Torino, per protestare contro il divieto di lavorare imposto dalla zona rossa. "Non bastano i ristori - dicono - in questo momento ci va un aiuto concreto e una tutela per i rinnovi delle concessioni". "Abbiamo i magazzini vuoti o con la roba di un anno fa. Tanta gente è andata a rateizzare, ma se non lavori come le paghi le rate", denuncia Giancarlo Nardozzi del sindacato Goia. In piazza con i manifestanti, seduti a terra a rappresentare la loro precarietà, anche l'assessore della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. "I supermercati devono stare a casa non noi - ripetono dall'Unione Battitori Ambulanti Torinesi - Non ci arrendiamo e siamo pronti a incominciare a lavorare anche utilizzando i furgoni". Una delegazione dei mercatali è stata ricevuta dal prefetto di Torino, Claudio Palomba.