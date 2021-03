Lavoro: chiusura Rsa, presidi a Frossasco e Volvera

Lavoratori trasferiti a 80 km dal posto di lavoro, chiusura della cucina della Rsa Soggiorno Mariuccia di Volvera e prossima chiusura della Rsa Il Castagno di Frossasco: queste sono le azioni messe in campo dalla Sereni Orizzonti di Udine. E' la denuncia della Funzione Pubblica Cgil Torino e della Cgil Torino, che ha organizzato per mercoledì 24 marzo dalle 10, davanti al comune di Frossasco e giovedì 25 marzo alla stessa ora davanti al comune di Volvera, due presidi con la richiesta di partecipazione dei rispettivi sindaci. La chiusura della cucina a Volvera, in una struttura che fortunatamente non ha posti letto non occupati - spiega la Cgil - risulta del tutto immotivata e comporta oggettive ricadute in termini di qualità del servizio di assistenza agli ospiti. Inoltre, nella struttura di Frossasco, la società ha avviato trasferimenti di utenti in altre strutture di proprietà del gruppo senza dare alcuna garanzia al personale e creando disagio alle famiglie e agli utenti stessi. A tutto questo si aggiunge il tentativo di superare il blocco dei licenziamenti, trasferendo il personale a 80 km e collocandone parte in Fis senza anticipo da parte dell'azienda, al fine di mettere in condizioni i lavoratori di doversi cercare altro per avere un reddito. La Fp Cgil di Torino ribadisce "la necessità delle garanzie occupazionali e del mantenimento dei servizi come tutela degli ospiti e dei loro familiari".