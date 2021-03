Lavoro: istituto ricerca metrologica, primo sciopero

L'Inrim sciopera mercoledì 24 marzo, per la prima volta in 15 anni dalla sua fondazione. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ha quasi 300 dipendenti tra ricercatori, tecnologi, borsisti, assegnisti e personale tecnico amministrativo, ed è uno degli enti di eccellenza nel panorama internazionale della ricerca. Le ragioni che hanno condotto i rappresentanti dei lavoratori, e i delegati della Flc Cgil e della Uil Rua a prendere una decisione così pesante - spiega una nota sindacale - sono molteplici e da ricondurre a situazioni di disagio, provocate da decisioni incomprensibili della parte datoriale, come ad esempio il rifiuto di applicazione di norme contrattuali, inerenti alla flessibilità oraria, al diritto alla formazione e al diritto di informazione. A questi vanno aggiunti atti di modifica unilaterale - e senza confronto tra le parti - di accordi sindacali stipulati nel corso degli anni. Come se non bastasse la dirigenza non è stata capace di far approvare dai ministeri i contratti integrativi degli anni 2017 e 2018, già siglati da rsu e sindacati, aggiungendo così altri motivi di malessere nel personale dell'ente.