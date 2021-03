Covid: in Piemonte 1.521 nuovi positivi. Ricoverati in aumento

Sono 1.521 i nuovi casi di Covid in Piemonte, pari al 10% dei 15.285 tamponi eseguiti. Di questi, gli asintomatici sono 591(38,8%). I casi sono così ripartiti: 275 screening, 857 contatti di caso, 389 con indagine in corso; per ambito: 16 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 124 scolastico, 1.381 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 349 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.536 (+81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998. Infine sono stati processati 40 nuovi casi di decessi nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 9.948.