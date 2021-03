Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, martedì 23 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1248m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione ben salda sul Nord Italia a garanzia di una giornata stabile, soleggiata e asciutta sulle regioni di Nord-Ovest, ad eccezione di qualche annuvolamento in Liguria. Ancora freddo nottempo e all'alba con locali gelate fino in pianura; valori diurni in ulteriore aumento. Venti deboli. Mar Ligure poco mosso.