Università: problemi tecnici, ateneo Torino rinvia elezioni

Elezioni studentesche rinviate, all'ateneo di Torino, a poche ore dall'avvio delle consultazioni. A denunciarlo alcune liste dei rappresentanti degli universitari, a cominciare da Studenti Indipendenti che parlano di "democrazia calpestata". La comunicazione è arrivata via mail ieri sera e motiva il posticipo di 7 giorni con "supposte motivazioni tecniche" spiegano gli studenti di Si che nelle scorse settimane avevano già avviato una campagna di protesta contro il nuovo sistema di Proctoring per gli esami online. "E' l'ennesima dimostrazione - dicono - che a questo ateneo non interessa prendere sul serio la rappresentanza che a parole tanto osanna. Non possiamo accettare 'problemi tecnici informatici': è da ottobre che si sa che le elezioni sarebbero state online. Vogliamo risposte ora, una presa di responsabilità da parte del rettore e le dimissioni del responsabile Direzione Sistemi Informativi". Anche per il Fuan-Azione Universitaria "è davvero assurdo e bizzarro che le mail che ricordano il pagamento delle tasse arrivino sempre con puntualità e senza saltare nessuno studente, mentre quella che ci dà la possibilita' di votare presenta delle anomalie insormontabili che vengono rilevate solo alle 22 del giorno prima".