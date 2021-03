Torino: Damilano negativo al Covid, "di nuovo al lavoro"

Paolo Damilano è guarito dal Covid. Lo annuncia, con un breve post, sui social, in cui dice di essere "di nuovo al lavoro per Torino". "Buone notizie! - scrive il candidato sindaco della lista Torino è bellissima - Ieri in tarda serata è arrivata la certificazione del tampone negativo e il termine dell'isolamento. Di nuovo al lavoro per Torino!". "La convivenza con il virus mi ha dato ancora più voglia di ripartire - aggiunge sui social Damilano, candidato della lista Torino Bellissima -. Di lavorare al progetto per lasciare una Torino più forte alle prossime generazioni". "I progetti per il futuro saranno decisivi, ma oggi serve un'iniezione di denaro nelle vene del sistema produttivo del Paese - aggiunge Damilano -. Il debito buono che permette alla macchina di mettersi in moto. I fondi stanziati ora devono avere un primo fondamentale obiettivo: non lasciare indietro nessuno. E deve essere denaro reale, non virtuale, non sconti fiscali, ma un'iniezione che come il vaccino faccia ripartire il Paese. Grazie a tutti quelli, e sono davvero tanti, che mi sono stati vicini in questi giorni. Ripartiamo insieme. Nessuno deve rimanere indietro".