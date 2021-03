Teatro: Purchia, bilancio 2020 Regio Torino in equilibrio

"Grazie ad un estenuante lavoro da parte di tutti, stiamo chiudendo il bilancio 2020 in equilibrio sostanziale. Un traguardo importante per un teatro come il Regio, di altissima qualità, ma con un pregresso logrante di passivo". Così il commissario straordinario del Teatro Regio di Torino, Rosanna Purchia, a margine della presentazione del concerto di solidarietà a sostegno dei profughi della crisi dei Balcani. "Un risultato raggiunto con un percorso di grande rigore sia sotto un punto di visto artistico, sia dei conti, e che fa guardare al futuro con un certo ottimismo", aggiunge. "Giovedì - aggiunge Purchia - presenteremo il piano di risanamento, cosa che ci metterà nelle condizioni di richiedere il contributo massimo di legge, ovvero 20 milioni, cifra sulla quale contiamo molto. Una cifra che ci permetterà di mettere al sicuro il lavoro e i progetti del teatro per i prossimi tre anni". Purchia sottolinea con soddisfazione anche la recente integrazione alla Legge regionale 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), che prevede ora l'individuazione del Teatro Regio quale istituzione lirico sinfonica simbolo della Regione Piemonte. "Un atto politico importante - spiega - che riconosce l'autentica natura della nostra Fondazione, la qualità delle sue professionalità e il valore di una azienda che viene riconosciuta impresa culturale di riferimento". Rispondendo ai giornalisti che le chiedevano quanto tempo conta ancora di restare alla guida dell'ente lirico, Purchia ricorda infine che il suo incarico, rinnovato di recente dal ministro Franceschini, scade il 9 settembre, mese in cui sarà nominato il nuovo consiglio di indirizzo. "Una cosa è chiara - conclude - il Regio non rimarrà un secondo senza reggenza".