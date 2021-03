Minacce a Mattarella: identificato astigiano, è incensurato

È stato identificato nel paese di Penango (Asti) un uomo indagato, con altre 10 persone in tutta Italia, per gli insulti e minacce di morte rivolti sui social contro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del primo lockdown, nella primavera del 2020. Le indagini della Procura si Roma ipotizzano il reato di offesa all'onore e prestigio del Capo dello Stato. Digos di Asti e Polizia Postale nei giorni scorsi hanno svolto le perquisizioni anche in provincia, arrivando all'identificazione dell'uomo, un 48enne incensurato, non noto agli ambienti giudiziari.