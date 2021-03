Vaccini: Partito radicale, avviare subito campagna carceri

Chiedono di avviare subito la campagna vaccinale nelle carceri piemontesi i militanti del Partito Radicale che hanno manifestato questa mattina in piazza Castello a Torino, davanti alla Regione Piemonte. "Nonostante le numerose richieste fino ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta su un piano di vaccinazioni nelle carceri - spiega Sergio Rovasio, consigliere generale del Partito Radicale - anche se qualche giorno fa c’è stato un focolaio molto grave nella casa circondariale di Asti, che ha riguardato sia detenuti che il personale che opera dentro il carcere. La garante dei detenuti, non la Regione, ci ha fatto sapere che in virtù di questa vicenda faranno dei vaccini ma altro non si sa". Intanto, ricordano i radicali "i detenuti non possono incontrare i parenti. Hanno messo a disposizione degli apparecchi elettronici per collegarsi via web, ma è un sistema carente che limita la socialità con l'esterno".