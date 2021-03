Tav: Giachino, ritardi nei lavori, ogni anno costano 5mld Pil

"Sono molto preoccupato dei ritardi nei lavori della Tav che danneggiano economia e lavoro di Torino". Lo scrive l'ex sottosegretario ai trasporti Mino Giachino ai sottoscrittori della petizione a sostegno della Torino-Lione che su Change.org ha superato le 114.000 firme. Giachino, leader dell'associazione Si Tav Si Lavoro, ricorda che l'ex ministro Paola De Micheli aveva parlato di un ritardo vicino ai due anni, attribuendo la causa al Covid. "In realtà - scrive in una nota l'ex sottosegretario - sono da attribuire al freno imposto dai grillini al lavoro della ministra, che non ha fatto tutto quel che doveva fare, a partire dalla nomina del Commissario per la realizzazione dell'opera. Eppure Torino e il Piemonte, che nell'ultimo anno hanno perso oltre 50.000 posti di lavoro, hanno bisogno come il pane che il cantiere proceda". "Ogni anno di ritardo - prosegue Giachino - costa all'economia piemontese quasi 5 miliardi di Pil, tra mancati introiti del turismo internazionale e della logistica. I partiti cincischiano sulle candidature a sindaco senza accorgersi che la economia torinese soffre tantissimo e la Appendino, cui sono stati concessi altri sei mesi di tempo per proseguire una gestione negativa del Comune, pensa di ripianare il grande passivo del Comune aumentando le multe e con le piste ciclabili".