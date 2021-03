Embraco: venerdì presidio davanti alla Prefettura di Torino

Venerdì 26 marzo, alle 10, ci sarà un sit-in davanti alla prefettura di Torino, in piazza Castello, a un mese esatto dalla scadenza della procedura che vedrà il licenziamento di tutti i 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Obiettivo della manifestazione - spiegano i sindacati - è ribadire al Governo Draghi la richiesta di un intervento rapido nella vicenda Italcomp, con la creazione della newco nei tempi più rapidi possibili per mettere in sicurezza i lavoratori ex Embraco di Torino e quelli Acc di Belluno. Fim, Fiom, Uilm, Uglm di Torino ribadiscono che "sarebbe inaccettabile abbandonare i lavoratori al proprio destino dopo le lotte di questi anni e i diversi progetti di reindustrializzazione proposti e mai concretizzati. Serve un piano di rilancio serio in grado di salvaguardare le produzioni e tutelare l'occupazione".