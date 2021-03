Covid: protesta mercatali, secondo giorno in catene a Torino

Secondo giorno consecutivo in catene, al mercato di Porta Palazzo, per gli ambulanti torinesi dell'extralimentare che protestano contro lo stop imposto dalle misure anti contagio della zona rossa. "Restiamo incatenati ai nostri posti - dicono - da qui non ci muoviamo. La nostra protesta sarà ad oltranza, non vogliamo continuare ad essere degli invisibili". In piazza anche i i rappresentanti di Ubat, Aapiscat e Goia, con le catene ai polsi come i loro loro colleghi. Due giorni fa avevano manifestato davanti alla Prefettura, ieri la decisione di incatenarsi. "Ma non ci fermeremo", assicurano.