Piemonte: opposizioni, grazie a noi 1 mln in più per extra Lea

In Piemonte le opposizioni rivendicano "una battaglia a favore dei più fragili sostenuta con forza" grazie alla quale nel bilancio della Regione è stato inserito 1 milione in più per gli extra Lea, il cui fondo è così a 50 milioni. Ma per le minoranze questa è solo "una goccia nel mare" e "occorre fare di più". "Abbiamo fatto richieste chiare all'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - spiegano i capigruppo delle minoranze Raffaele Gallo (Pd), Sean Sacco (M5s), Francesca Frediani (M4o), Marco Grimaldi (Luv), Mario Giaccone (Monviso), Silvio Magliano (Moderati) - presentando emendamenti su temi importanti. La nostra battaglia ha visto l'accoglimento della richiesta di aumentare i fondi sugli extra Lea con l'aggiunta di 1 milione". "In questo momento di grave difficoltà - aggiungono - ci saremmo attesi una maggiore sensibilità da parte della Giunta nei confronti delle fasce vulnerabili, sulle quali l'impatto della pandemia ha pesato in modo più consistente. Un milione rappresenta una goccia nel mare rispetto a quanto occorrerebbe. La Giunta - rimarcano - ha il dovere di disegnare un nuovo welfare che garantisca un sostegno a tutte le famiglie che devono assistere persone disabili e malate".