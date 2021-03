Covid: pmi più fiduciose ma 40% ricorre a cassa integrazione

Le pmi torinesi credono nel futuro nonostante tutto. Lo dice l'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di Api Torino che aggiorna le previsioni effettuate a fine anno. La situazione del comparto manifatturiero e dei servizi, però, resta precaria. Il saldo ottimisti-pessimisti è pari a +5.4%, in lieve miglioramento rispetto a dicembre 2020 (+1%), ma è molto diversificata la situazione tra le micro imprese e le piccole-medie imprese, così come tra quelle che esportano e quelle che rimangono nei confini nazionali. "La situazione - dice il presidente di Api Torino, Corrado Alberto - è delicata. Non è il momento di abbassare la guardia, i timidi segnali positivi non devono far pensare che l'emergenza sia stata superata. Abbiamo problemi rispetto al reperimento delle materie prime in molti comparti. E' preoccupante poi che per il prossimo trimestre sia atteso un aumento della cassa integrazioni che potrebbe interessare quasi il 40% delle imprese. È necessario accelerare sulle vaccinazioni senza farci frenare dalla burocrazia: per questo abbiamo messo a disposizione le nostre imprese per costituire hub vaccinali". "Le previsioni sul primo semestre 2021 consolidano l'idea secondo cui il picco negativo scaturito dalla pandemia possa ritenersi superato. Rispetto alle stime di dicembre 2020 non si intravedono, a livello generale, scostamenti significativi: ordini e fatturato segnano saldi previsionali pressoché identici a quanto previsto 3 mesi fa. Solo il comparto manifatturiero appare in recupero, ma potrebbe avere ripercussioni più immediate dal rincaro e dallo scarso reperimento delle materie prime" spiega il responsabile dell'Ufficio Studi che ha realizzato l'indagine, Fabio Schena.